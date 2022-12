[Video] "Yo le voy al Necaxa": la camiseta especial del club mexicano en homenaje a Don Ramón

El Chavo del Ocho es una serie de televisión que en los últimos 50 años ha reunido a varias generaciones, no solamente en México, sino también en otras partes del mundo, en torno a las aventuras que se desarrollan en una humilde vecindad.

Uno de los personajes más recordados del programa creado por Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) es Don Ramón; el personaje, interpretado por el fallecido actor Ramón Valdés, solía usar la frase "Yo le voy al Necaxa" cada vez que se encontraba en una situación incómoda.

Precisamente, los rayos decidieron hacerle un emotivo homenaje a Don Ramón y lo inmortalizaron en una camiseta especial donde llevan las iniciales de su nombre en su escudo.

Pero eso no es lo único, pues en ella también aparecen plasmadas otras célebres frases del personaje como: "No te doy otra no más porque..." o "Si serás, si serás". Además, esta es de color azul celeste, al igual que el sombrero de 'Monchito'.

El club y Pirma, la marca que viste al Necaxa, hicieron el anuncio de esta camiseta en sus redes sociales.