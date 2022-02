[Video] "Yo me casaría con James": la picante confesión que hizo Karol G

Karol G ha estado en el centro de cientos de noticias en redes sociales y los medios internacionales, debido a la ruptura que vivió con Anuel AA, la relación que inició el boricua con Yailin y los vínculos que tendría supuestamente con James Rodríguez. La paisa ha continuado su vida y no ha frenado con los éxitos en la industria musical, pese a las opiniones sobre sus espacios personales.

Varios portales y seguidores aseguran que la paisa tendría un romance con el futbolista, quien ha sido convocado recientemente a la Selección Colombia. A pesar de que no hay pruebas directas que confirmen esta información, los fans han aprovechado para 'desempolvar' antiguas entrevistas que dio, donde habló del deportista.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip difundido en Instagram, se puede ver un diálogo que sostuvo la cantante de ‘Bichota’ con el creador de contenido conocido como ‘Paisa’, donde habló del integrante de Al Rayyan. En esta conversación, la celebridad soltó varios elogios y piropos al colombiano, destacando lo “lindo” que le parecía.

Karol G, en aquella entrevista que dio hace varios años, aseguró que ella se casaría con James Rodríguez, debido a que le parecía atractivo a pesar de tener “cara de niño”. La celebridad de la música urbana aprovechó para mostrar lo fan que era de él, además de enfatizar en que no lo decía por moda, sino porque realmente le llamaba la atención.

“Yo me casaría con James Rodríguez, sino que yo soy súper fan. Me parece que tiene cara de niño, pero es súper lindo. Yo me casaría contigo, James Rodríguez”, dijo la joven en este espacio, donde soltó varias risas y comentarios graciosos.

Este video fue apoyado por muchas personas, quienes afirmaban que les gustaría ver a la artista con el futbolista. Otros arremetieron contra las cuentas de Instagram, señalando que era algo amarillista mentir con que era actual esto.

Los perfiles aseguraron que esta entrevista era de años atrás, reviviéndola por la polémica y curiosidad que ha despertado el supuesto amorío entre ambos famosos.