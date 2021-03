Voluptuosa hincha del DIM apostó por un gol de Leo Castro, pero el delantero se puso serio

Le puede interesar: Hincha del Cali que se desnudó le contesta a los que dicen que ella es la "sal"

Y es que en la fecha 13 de la Liga Betplay, el elenco que dirige el estratega, Hernán Darío Gómez empató en casa 2-2 ante el Deportivo Pasto con las anotaciones del delantero Leonardo Castro y su capitán, Andrés Cadavid, por lo que, al parecer Valeria Giraldo iba a cumplir lo prometido.

No obstante, ocurrió un hecho particular, ya que el propio jugador del elenco antioqueño bloqueó a la seguidora en sus redes sociales: “Ustedes pueden creer que Leonardo Castro me bloqueó? Me etiquetaron en uno de sus tantos memes, e igualmente lo etiquetaron a él, fui a ver y “oh sorpresa”. Por Dios yo no siento ningún tipo de atracción por un hombre comprometido, además yo también tengo mi novio.”