La competencia en 'Survivor' cada día se pone más interesante. Los participantes poco a poco se ven más envueltos por el juego y sus personalidades salen a flote en los peores momentos de la competencia.

Wilder Medina venía siendo uno de los protagonistas en el reality, 'La isla de los famosos'. El ex jugador de Independiente Santa Fe y Deportes Tolima fue el ganador de dos pruebas de inmunidad , pero en la votación de este martes 28 de marzo fue eliminado.

Todo apunta a que la decisión que tomaron los participantes se basó principalmente en las disputas del exfutbolista con Aco Pérez. Sin embargo, durante una entrevista con 'Antena 2' el propio participante reveló como fue la situación que lo llevó a dejar la competencia.

Al ser preguntado por su salida y los motivos de la misma, el ex concursante respondió: "Era mi turno, pienso que ya estaba al límite de salirme mucho más de la ropa y la decisión que se tomó fue la mejor. Yo soy muy competidor y eso me llevó a meterme con mis compañeros a exigirles ese nivel de competencia que yo tengo. Yo mismo me eliminé".

Sobre lo quye pudo haber pasado con Aco Pérez, Medina reveló: "Yo estaba al límite, creo que donde hubiera llegado a esa unificación le hubiera pegado a Aco, si me lo hubiera encontrado. Ya no me lo aguantaba más. Fui consciente y dije, es mejor dar un paso al costado antes de que la embarre ante toda Colombia y por los niños y mis hijos que estaban viendo de mostrar es parte agresiva mía".

Finalmente, el exjugador contó que sabía que iba a ser el eliminado: "Mi voto era por Juan, yo pensé y dije quedamos 3-3 y la que tenía que desempatar era Lina. Ella me atendió muy bien y no quería ponerla a decidir, por eso terminé votando por Federico, para que no le cayeran encima a Lina. Un día más y le rompía los dientes a Aco".

Finalmente, Medina fue contundente al decir que era lo mejor en este momento y que se sentía a gusto con haber terminado esta etapa sin más problemas.