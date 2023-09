Wilder Medina publicó foto de su pasado: "Llevaba tres días tomando. Estaba en el fondo"

Wilder Medina es uno de los futbolistas colombianos más recordados de los últimos años, no precisamente por su actuar profesional -pese a que era un goleador- sino por algunos episodios de su vida privada que fueron sacados a la luz.

Y es que Medina tuvo un episodio de adicción a las drogas, el cual lo dejó fuera del Deportes Tolima en 2012; y tras someterse a un proceso clínico, firmó con Independiente Santa Fe donde pasó sus mejores momentos deportivos.

Asimismo, el exfutbolista antioqueño nunca ha ocultado que pasó por una etapa de drogadicción, y por el contrario ha manifestado abiertamente algunos momentos que vivió, con el fin de evitar casos de este tipo en los jóvenes.

Por eso, Wilder Medina publicó en su perfil oficial de Instagram una fotografía compartida entre un momento del pasado y su actualidad, en donde es evidente el cambio físico.

"En la primera foto llevaba 3 días tomando; como decimos en mi gremio, la había tirado largaaaaa", afirmó Medina, sobre una fotografía que probablemente de de inicios de la década del 2010.

Además, el exdelantero comentó que "el demonio me hacía sentir intocable porque me pedían fotos y aún la gente me recordaba como el goleador, pero lo que no sabía es que querían la evidencia (fotográfica) de lo destruido que estaba".

Asimismo, Medina hizo saber que "hacer estas comparaciones me gusta, me reconforta y todavía yo mismo me asombro de ver la diferencia", dado que es muy notorio el cambio que tuvo.

"Solo pienso, ¿cómo me miraba al espejo y no me daba cuenta que estaba en el fondo?, que mi vida se estaba acabando. Dios es perfecto y sabía para que me tenía y en qué momento me iba a sacar del fango. Esto pasa cuando comienzas a darte valor", finalizó Wilder Medina.