La eliminación de Wilder Medina en la competencia de la Isla de los Famosos 2023 dejó todo tipo de reacciones. El ex jugador ya estaba en una situación límite y todo apuntaba a que podría tener una fuerte pelea con el participante Aco Pérez.

Afortunadamente, el jugador era consciente de la situación y en parte terminó siendo clave para decidir dar un paso al costado y salir de la competencia. Su carácter lo tenía bastante agotado e incómodo dentro del reality.

Durante una entrevista con Antena 2, el futbolista reveló el mal momento que pasaba: "Ese carácter competitivo me hace salirme de casillas. Aclaró que yo no trato mal a la persona sino al competidor".

El exfutbolista manifestó que su competitividad le había traído problemas en su etapa de jugador: "Los que me vieron jugar saben que mi carácter es muy fuerte. Con dos compañeros en el fútbol tuve esos altercados de irme a los golpes en un camerino. Me molesta perder, soy mal perdedor".

Sin embargo, el jugador apuntó que su carácter: fue vital para superar su problema con las drogas: "Me recupero después de la perdida, pero quiero volver a ganar. Es parte de la vida, eso fue lo que me ayudó a salir de las drogas porque sin ese carácter yo todavía estaría ahí. Para haber salido de las drogas no es sencillo, más en este medio donde todo te lo dan".

Incluso, el jugador fue más allá y manifestó que su carácter es parte de su día a día: "Sí yo no les digo la verdad a las personas, es engañar con mi trabajo. En los entrenamientos personalizados que hago si veo que los muchachos no tienen actitudes en el fútbol les digo a los padres que los pongan a estudiar. Ese soy yo una persona honesta que trata de ser sincero con los demás".

Finalmente, el futbolista habló de lo que era ver el programa desde afuera y reflexionó sobre lo vivido: “En este momento ya estoy más tranquilo, pero allá era muy difícil. Tenía todo en contra, no había la tranquilidad de estar desde mi casa. Todo lo que se vive allá en muy extremo. Valoró mucho todo lo que Dios me ha dado, como una almohada, una cobija, un café, son cosas que uno no cuida normalmente”.

Por ahora, Median espera seguir participando en diferentes proyectos relacionados con el deporte. Su idea principal es mantenerse como entrenador profesional para futbolistas jóvenes.