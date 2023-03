Wilder Medina sufre incidente en Survivor: se 'arrancó' uña del pie en plena prueba

Continúa la competencia en 'Survivor: La isla de los famosos', donde varias celebridades colombianas demuestran sus habilidades para sobrevivir y para competir en cada una de las pruebas.

Recientemente, las tribus se midieron en una prueba de inmunidad. Esta consistió en armar una balsa usando fichas de rompecabezas para remar en el mar y encontrar el fuego con el que deberían encender una antorcha.

Las Amazonas se llevaron la competencia por delante de las demás tribus, Espartos y Koi. En esta última, compite el exfutbolista Wilder Medina.

El antioqueño vivió algo particular durante la prueba y es que, en plena competencia, se le cayó la uña de uno de sus pies. Él relató este momento en una conversación que tuvo con el cantante Juan Palau, otro de los integrantes de la tribu.

"¿Se le cayó la uña?", le preguntó el músico. A lo que el exdelantero de Tolima y Santa Fe contestó: "Claro, pero el man me dijo que no me la quitara".

Por otra parte, Medina se lamentó por la derrota de su tribu en la prueba de inmunidad, pues es su tercera derrota consecutiva en 'Survivor'. Es por ello que se enfrentarán a un consejo tribal, donde se definirá qué celebridad dejará La Isla de los Famosos.

