Wilder Medina y el drama que lo alejó del fútbol: "Las drogas y el alcohol estaban acabando mi vida"

Continúa la competencia en Survivor: La Isla de los Famosos. En esta oportunidad, Wilder Medina fue el gran protagonista en la más reciente prueba de inmunidad individual al llevarse el triunfo luego de que la tribu Koi perdiera la prueba grupal.

El antioqueño salió animado en la prueba a pesar del error que cometió al tomar las fichas que necesitaba para armar el rompecabezas. Sin embargo, no se rindió y al final logró el triunfo que le permitió ganar la inmunidad en el Consejo Tribal.

Le puede interesar: Wilder Medina no aguantó el llanto en Survivor; los Amazonas lo critican sin piedad

Allí, el exdelantero contó que esa fue la clave para ganar el desafío individual y que aprendió a no rendirse gracias a los golpes que sufrió por culpa de su adicción al alcohol y a las drogas, lo que, reconoce, no le permitió llegar lejos en el fútbol profesional.

"Me equivoqué. Estaba a punto de ganar, pero me devolví. Cuando me di cuenta de que no tenía dos fichas que necesitaba, me devolví y las pude poner para completar el rompecabezas", aseguró.

En el Consejo Tribal, el exjugador de Tolima y Santa Fe afirmó que lo sucedido en la prueba tuvo mucha similitud con lo que vivió en su carrera: "Realmente esas dos cosas (las drogas y el alcohol) estaban acabando con mi vida y con mi familia", expresó antes de romper el llanto por ese recuerdo.

Vea también: James Rodríguez: revelan la fortuna que posee el jugador de la Selección Colombia

Pese a las derrotas, el antioqueño mencionó que todos sus triunfos se los dedica "a Dios, a sus hijos y a su madre", quienes lo ayudaron a superar poco a poco su adicción a estos vicios.