América vs Santa Fe EN VIVO 21 de agosto: cómo ver Liga BetPlay Femenina

Los encargados de inaugurar la fecha 4 de la Liga BetPlay Femenina en el Grupo B serán América vs Santa Fe, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades en el Estadio Pascual Guerrero para irse posicionando en lo más alto de la tabla de posiciones.

América tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta nueva instancia y llega con un rendimiento bastante irregular, siendo segundo en la tabla del Grupo B con cuatro unidades obtenidas en una victoria, un empate y un partido perdido.

Santa Fe llega con la "frente en alto" a este enfrentamiento, ya que viene de ganarle a Millonarios el clásico en la fecha 3, aunque todavía le falta un largo camino por recorrer si quiere quedarse con uno de los cupos a semifinales.

Siga América vs Santa Fe EN VIVO el 21 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay Femenina

El compromiso entre Nacional vs Santa Fe se jugará en el Estadio Pascual Guerrero a partir de las 17:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Señal Colombia y Win Sports, pero también lo podrá seguir por Antena 2.