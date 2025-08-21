Actualizado:
Confirmado primer equipo clasificado a semifinales de Liga BetPlay Femenina
Se acercan a su fin los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina y se confirmó el primer clasificado a semifinales.
La presente edición de la Liga BetPlay Femenina empieza a llegar a su fin en un formado que fue completamente diferente, más extenso, pero que no dejó de lado las emociones y sorpresas en cuanto a goles, resultados y ahora clasificados a semifinales a falta de dos fechas reglamentarias.
En la fase del "todos contra todos" avanzaron los ocho mejores equipos, pero poco a poco se va delimitando este número y próximamente quedarán solo cuatro en competencia y Atlético Nacional ya es uno de ellos tras haber obtenido la clasificación anticipada en la cuarta jornada.
Atlético Nacional ya es semifinalista de la Liga BetPlay Femenina
La fecha 4 de la Liga BetPlay Femenina comenzó con los partidos correspondientes al Grupo A, en donde ninguno de los equipos se pudo sacar diferencia y terminaron repartiéndose los puntos, dejando todavía las opciones de clasificar para cualquiera, aunque Orsomarso cuenta con una mayor ventaja de dos puntos sobre Cali que es su escolta en la tabla de posiciones.
El jueves 21 de agosto comenzaron a jugarse los duelos del Grupo B, en donde América recibió a Santa Fe en el Pascual Guerrero y terminaron empatando sin goles. Mientras que en el otro encuentro, Atlético Nacional se convertiría en el protagonista, ya que en el Atanasio Girardot vencieron a Millonarios y junto con ello se quedaron con su respectiva clasificación.
La escuadra 'verdolaga' se impuso en condición de local por la mínima diferencia gracias a una solitaria anotación de Laura Montoya en el minuto 11 desde el punto penal. Este tanto le bastó para sumar un invicto de cuatro victorias consecutivas y 12 puntos que lo dejan como el primer clasificado a las semifinales de la competencia.
Próximo partido de Nacional en la Liga BetPlay Femenina
Atlético Nacional, con un cupo ya asegurado en las semifinales de la Liga BetPlay Femenina y la ilusión intacta de levantar su primer título en esta competencia, deberá mantenerse en racha durante la fecha 5, en donde volverá a auspiciar como local recibiendo a América de Cali el domingo 24 de agosto.
