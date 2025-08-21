Confirmado primer equipo clasificado a semifinales de Liga BetPlay Femenina

La presente edición de la Liga BetPlay Femenina empieza a llegar a su fin en un formado que fue completamente diferente, más extenso, pero que no dejó de lado las emociones y sorpresas en cuanto a goles, resultados y ahora clasificados a semifinales a falta de dos fechas reglamentarias.

En la fase del "todos contra todos" avanzaron los ocho mejores equipos, pero poco a poco se va delimitando este número y próximamente quedarán solo cuatro en competencia y Atlético Nacional ya es uno de ellos tras haber obtenido la clasificación anticipada en la cuarta jornada.

Atlético Nacional ya es semifinalista de la Liga BetPlay Femenina

La fecha 4 de la Liga BetPlay Femenina comenzó con los partidos correspondientes al Grupo A, en donde ninguno de los equipos se pudo sacar diferencia y terminaron repartiéndose los puntos, dejando todavía las opciones de clasificar para cualquiera, aunque Orsomarso cuenta con una mayor ventaja de dos puntos sobre Cali que es su escolta en la tabla de posiciones.

El jueves 21 de agosto comenzaron a jugarse los duelos del Grupo B, en donde América recibió a Santa Fe en el Pascual Guerrero y terminaron empatando sin goles. Mientras que en el otro encuentro, Atlético Nacional se convertiría en el protagonista, ya que en el Atanasio Girardot vencieron a Millonarios y junto con ello se quedaron con su respectiva clasificación.