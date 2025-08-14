Millonarios vs Nacional EN VIVO 14 de agosto: cómo ver Liga BetPlay Femenina

Los encargados de jugar nueva instancia de la Liga BetPlay Femenina serán Millonarios vs Nacional, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades en el Estadio de Techo.

Nacional auspiciará como visitante en esta nueva instancia y llega con un rendimiento bastante bueno aunque con una serie de partidos empatados en las últimas fechas del todos contra todos que lo dejaron tercero con 29 unidades, pero un debut en cuadrangulares con dos victorias que lo dejan como líder del Grupo B.

Mientras que Millonarios llega sin casi ritmo, ya que solo ha tenido la oportunidad de disputar un encuentro y fue un agónico empate ante América en la capital del país.

El compromiso entre Nacional vs Santa Fe se jugará en el Estadio Metropolitano de Itagüí a partir de las 15:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 17:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Señal Colombia y Win Sports, pero también lo podrá seguir por Antena 2.