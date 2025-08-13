Sorpresa en la fecha 3 de los cuadrangulares de Liga BetPlay Femenina

La presente edición de la Liga BetPlay Femenina ya se encuentra en sus instancias finales y en el marco de la fecha 3 de los cuadrangulares Orsomarso y América se robaron el protagonismo al sumar de a tres unidades para afianzarse en la cima de la tabla de posiciones de sus respectivos grupos.

Uno de los encuentros más importantes de esta fecha era el duelo de rojos entre Santa Fe y América de Cali el cual se llevó a cabo en el Estadio El Campín y que dejó como vencedor a la escuadra 'escarlata'. Mientras que en el Grupo A, Orsomarso sumó una nueva victoria y es sólido líder, a punto de confirmar su clasificación anticipada a las semifinales.

Cambios en la tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina

Comenzó la tercera jornada de los cuadrangulares de la liga femenina con varias sorpresas que terminaron dejando como líder indiscutible a Orsomarso, el cual ha hecho una campaña indiscutible desde el todos contra todos y lo viene demostrando en esta nueva instancia.

El equipo comandado por Foad Yamall Maziri sumó una nueva victoria en condición de local frente a Internacional de Palmira por un marcador de 2-0, lo que dejó al equipo en la primera casilla del Grupo A con 7 puntos. Mientras que en la capital del país se dio otro inesperado resultado, ya que Santa Fe no hizo respetar su localía y terminó otorgándole 3 puntos a América, el cual se impuso con un gol de diferencia protagonizado por Elexa Bahr, un resultado que dejó al 'escarlata' en la segunda casilla con 4 puntos y a las 'leonas' al fondo de la tabla.