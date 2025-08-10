Cargando contenido

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Femenina
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Femenina
Colprensa
Liga BetPlay Femenina 2025
Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 14:07

Tabla de posiciones Liga BetPlay Femenina: resumen cuadrangulares finales

Resumen y tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina tras la fecha 2.

Continúan en marcha los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina y en el marco de la fecha 2 se dieron varios resultados sorpresivos que dejaron movimientos interesantes en la tabla de posiciones de cada uno de los respectivos grupos. 

Es importante recalcar que en esta jornada se pospuso uno de los encuentros más esperados, el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios por decisión de la Dimayor tras unos eventos desafortunados que se presenciaron en los últimos días en el Movistar Arena. Acorde a ello, los nuevos líderes de esta instancia terminaron siendo Orsomarso en el Grupo A y Atlético Nacional en el Grupo B. 

Le puede interesar: Liga Betplay Femenina 2025: programación fechas 2, 3 y 4 de cuadrangulares

Tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras la fecha 2

La fecha 2 comenzó con una victoria y goleada 0-3 a domicilio protagonizada por parte de Orsomarso a Independiente Medellín, dejando la vara alta para los siguientes dos compromisos, en donde también hubo sorpresas en los marcadores. 

Deportivo Cali no hizo respetar su casa y repartió puntos tras empatar sin goles ante Internacional de Palmira, mientras que los goles volvieron a llegar en el cierre de la jornada con la goleada de Atlético Nacional 0-3 a América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero.  

Lea también
Image
Definida la fecha 16 de la Liga BetPlay Femenina

Dimayor toma decisión para el cierre de la Liga BetPlay Femenina

Ver más
Posición Equipo Pts PJ
1 Orsomarso 4 2
2 Independiente Medellín 3 2
3 Deportivo Cali 2 2
4 Internacional de Palmira 1 2
       

 

Posición Equipo Pts PJ
1 Atlético Nacional 6 2
2 Millonarios 1 1
3 América de Cali 1 2
4 Independiente Santa Fe 1 1
       
En otras noticias: Los objetivos de Colombia son muy mediocres

Lea también: Dimayor "sacó el paraguas" por falta de garantías en la Liga BetPlay Femenina

Nueva fecha de Santa Fe vs Millonarios por la Liga Betplay Femenina

Ahora, el clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios por la segunda fecha de cuadrangulares de la Liga Betplay Femenina se disputará el lunes 18 de agosto a las 4:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Techo con transmisión de Señal Colombia.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Liga Betplay Femenina

Imagen

Tabla de posiciones Liga BetPlay

Imagen

Tabla de Posiciones

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Atlético Nacional femenino

Imagen

Independiente Medellín femenino

Futbol

Independiente Santa Fe Femenino

Imagen
Millonarios femenino

Millonarios femenino

Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Cargando más contenidos

Fin del contenido