Tabla de posiciones Liga BetPlay Femenina: resumen cuadrangulares finales

Continúan en marcha los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina y en el marco de la fecha 2 se dieron varios resultados sorpresivos que dejaron movimientos interesantes en la tabla de posiciones de cada uno de los respectivos grupos.

Es importante recalcar que en esta jornada se pospuso uno de los encuentros más esperados, el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios por decisión de la Dimayor tras unos eventos desafortunados que se presenciaron en los últimos días en el Movistar Arena. Acorde a ello, los nuevos líderes de esta instancia terminaron siendo Orsomarso en el Grupo A y Atlético Nacional en el Grupo B.

Tabla de posiciones de los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras la fecha 2

La fecha 2 comenzó con una victoria y goleada 0-3 a domicilio protagonizada por parte de Orsomarso a Independiente Medellín, dejando la vara alta para los siguientes dos compromisos, en donde también hubo sorpresas en los marcadores.

Deportivo Cali no hizo respetar su casa y repartió puntos tras empatar sin goles ante Internacional de Palmira, mientras que los goles volvieron a llegar en el cierre de la jornada con la goleada de Atlético Nacional 0-3 a América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero.