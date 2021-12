"Es muy difícil que se haga una oferta por él": Tévez sentencia el futuro de Cardona

Edwin Cardona quedó campeón de la Copa Argentina con Boca Juniors, pero su continuidad para la próxima temporada quedó en duda por las reciente polémicas en las que se ha visto envuelto el antioqueño.

No obstante, el exfutbolista argentino Carlos Tévez, quien es una voz con fuerza en el mundo ‘xeneize’ se atrevió a decir que a pesar de tener una amistad con el paisa, “creo que él se equivocó en un momento muy complicado. Todo Boca esperaba ganar la Copa Libertadores y ya después era tarde independiente de lo que haga. Como jugador es indiscutible, pero creo que él tenía que hacer todo a la perfección y no lo hizo”.

Asimismo, en la entrevista concedida al programa Líbero de TyC Sports, agregó que “obvio que como jugador, todos sabemos lo que es el gordo [Edwin Cardona], es indiscutible, pero creo que hay momentos y momentos para equivocarse, y más él que no tenía contrato en Boca tenía que hacer todo a la perfección y no lo hizo. Es muy difícil que el club haga una oferta por él. Es lo que yo siento".

Por otra parte, el ‘Apache’ Tévez recordó una época donde paso ciertas dificultades: “Tenés que tener muchos huevos para salir adelante de todo ese tipo de situaciones. En algún momento yo no tenía la confianza del técnico y mis compañeros me miraban de costado, pero me la banqué y lo pude dar vuelta”.

Hay que recordar que a Cardona se le ha criticado por haber rechazado el avión que los directivos de Boca le habían facilitado para jugar los octavos de final de la Copa Libertadores, pues la idea era que el antioqueño jugará ante Atlético Mineiro en los octavos de final del campeonato.