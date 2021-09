"Fabra es poco profesional en Boca": duras declaraciones en contra del colombiano

El presente del colombiano Frank Fabra con Boca Juniors no ha sido el mejor.

Del colombiano se ha comenzado a decir que tendría un pie afuera del cuadro ‘xeneize’ debido a su notorio bajo rendimiento.

Ante esta situación, el lateral izquierdo ha sido tema de conversación de algunos periodistas argentinos quienes lo han defendido y también criticado.

En esta oportunidad, en el programa ESPN F12 de Argentina, el periodista Leo Paradizo generó polémica con sus comentarios en contra del colombiano, al punto de decir que es poco profesional.

En medio del programa, el argentino indicó que “a mí de Fabra me dijeron que lo tienen apuntado porque es poco profesional, no mala persona, que es diferente”, pues según él, el zaguero “no se cuida. Se queda hasta las 4 o 5 de la mañana jugando Play y se come 4 o 5 alfajores".

Ante esto, el exfutbolista Mariano Juan salió en defensa de su colega al decir que se le estaba faltando al respeto por las declaraciones mencionadas anteriormente.

"No está bien hablar así de un trabajador. No se puede hablar de su vida privada”, señaló Juan.

Hay que decir que el representante Martín Aráoz entregó unas palabras donde se ve que el futuro de Fabra no estaría en Boca.

“Hace varios años que está en Boca y a lo mejor a las dos partes les sirve que haya nuevos aires. No nos pidió que le busquemos club, pero aclaró que le gustaría tener una chance en el fútbol europeo".