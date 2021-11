"Jugué y le respondí a Boca": Sebastián Villa calló las críticas recibidas

Boca Juniors venció a Argentinos Juniors en la Copa Argentina y accedió a la final del campeonato donde espera su rival que sería entre Talleres y Godoy Cruz. El entrenador Sebastián Battaglia decidió poner entre los titulares a tres de los cuatro colombianos entre los que se resalta el nombre de Sebastián Villa, quien regresaba tras varias semanas sin competir de manera profesional tras un castigo impuesto por no presentarse a los entrenamientos.

El extremo derecho fue clave en la victoria y al finalizar el encuentro concedió una entrevista donde no ocultó su felicidad de volver a vestir la camiseta del ‘xeneize’: “Me sentí muy bien, con el respaldo de mis compañeros, espero seguir así. Siempre entrené de la mejor manera pese al problema de las discusiones que tuve, en Medellín también”

Asimismo, comentó que cuando regresó a los entrenamientos “me tocó bancármela, no tuve problemas, siempre he sido profesional. Me tocó jugar y le respondí a todo el club", pues tuvo que ver con el gol que convirtió Luis Vásquez a los 56 minutos de la etapa complementaria.

Por otra parte, Villa dejó claro que tras su vuelta se siente “con un poco más de confianza, espero seguir haciendo las cosas bien y representando estos colores que son tan bonitos. Los títulos son muy importantes, darle otra alegría a esta hinchada que se lo merece. Dios quiera que le podamos dar otro título”, como lo hicieron con la Superliga y Copa Argentina.

Cabe decir que por Villa sigue habiendo interés desde Rusia. Según el periodista Martín Costa “el presidente de Boca (Jorge Ameal) es el que tiene la oferta del Dinamo de Moscú. No tengo el monto pero dicen que es mayor a lo que recibieron hace un tiempo de Brujas”.