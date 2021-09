"Le faltó el respeto a Boca Juniors": dura arremetida de Riquelme contra Villa

Sebastián Villa regresó a la Argentina con una frase que generó cierta polémica al decir que los directivos no le contestaban sus llamadas. Ante ello, algunos miembros del Consejo de Fútbol, en especial Juan Román Riquelme, mostraron su disgusto.

En medio de una entrevista, el referente del cuadro ‘xeneize’ dejó claro lo que está pasando con el club y Villa: “Yo no lo vi agarrar los botines. Después yo tuve una charla con él personalmente y sus representantes, llevaba dos días sin entrenar. Le manifesté lo que piensa el club, me parece que las cosas son claras y simples. Mientras el club te cumpla, vos tenés que cumplir con tus obligaciones. No te voy a contar lo que hablé con él. Él no estaba cumpliendo, no se había presentado a entrenar”.

Asimismo, Riquelme fue tajante y contundente al señalar que el colombiano “le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros. Lo saben todos. Pero nosotros somos un club serio y vamos a cumplir con todo, como corresponde”, en cuestiones legales, pues para nadie es un secreto que a pesar de que se espera que Villa continúe en Boca, se cumplirán con las sanciones por faltar a los entrenamientos y no cumplir con el vínculo contractual.

Por otra parte, en EPSN Argentina, el ‘10’ de Boca fue claro al decir que “nosotros nunca dijimos que Villa estaba en venta. Le mejoramos su contrato, creo que hacemos las cosas como corresponden; después, ojalá que haya aprendido y sepa que tiene obligaciones y las tiene que cumplir”, agregando que “Villa tiene contrato con nuestro club por muchos años. Así que las cosas son normales”.

Para finalizar, el exfutbolista y ahora directivo de Boca se mostró metido en el tema, pues para Riquelme Boca Juniors es más importante que cualquier personalidad: “Cuido más al club que a mi familia. Cumplimos con todas nuestras obligaciones. Jugadores, en sueldos, primas, premios, están al día. Así que ojalá Villa cumpla con las obligaciones que tiene”.