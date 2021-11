"Me alegra muchísimo": Bermúdez da pistas de lo que pasará con Cardona en Boca

Boca Juniors bajo la dirección técnica de Sebastián Battaglia tuvo un giro de 180 grados, pues con el anterior estratega Miguel Russo, el equipo ‘xeneize’ no tuvo un buen arranque y por ende, se dio su cambio. No obstante, el colombiano Edwin Cardona, quien tuvo un par de controversias por no presentarse en el partido de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro por los octavos de final.

Sin embargo, en los recientes compromisos, el antioqueño ha mostrado su calidad, al punto que el referente del cuadro argentino, Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, indicó que le alegra “muchísimo”, puesto que fue una “apuesta”, teniendo en cuenta que en Tijuana fue “separado”.

Le puede interesar: [VIDEO] Fabra marcó golazo en victoria de Boca Juniors sobre Sarmiento

“Apostamos para que fuera un jugador muy importante para nosotros, desgraciadamente para nosotros, el tema de lesiones y tema de la no continuidad, ha hecho que en 23 partidos solamente haya estado en 9, nosotros seguimos creyendo que es un gran jugador, pero tenemos un gran respeto por el jugador, hoy nos presiona todo el mundo, que se tiene que quedar, yo creo que lo más lindo es ver como se rescata el jugador, como se trata con transparencia, como se va a tratar su continuidad o no, eso se determinara en lo que va durante la jornada, en el año, de ya los propios promedios”, fueron las palabras del dirigente al periodista del canal de Boca.

Asimismo, Bermúdez, resaltó que Boca le ha dado todo, a pesar que por motivos ajenos, el nacido en Medellín no ha rendido como se esperaba: “Se lo ha respaldado y el ha hecho lo posible. Lamentablemente por circunstancias ajenas no ha podido rendir en todo lo que el mismo le hubiese querido”.

Vea también: "Es tremendo jugador": Boca Juniors y Bermúdez destacan el nivel de Sebastián Villa

Por otra parte, Jorge Bermúdez volvió a resaltar que la “apuesta” con Cardona fue “valedera”: “Si no hubiese jugado en este último tramo hubiesen dicho para que lo trajeron. Se equivocaron, siempre estamos para recibir el latigazo, parece que el Consejo de Fútbol fuese el culpable de todo. Lo importante no es si la decisión se está tomando o si se tomó o no, lo importante es lo que el chico ha demostrado con su nivel, no nos equivocamos con la apuesta, es un grandísimo jugador que desgraciadamente no ha tenido esa continuidad que lo hubiese afianzado completamente”, finalizó el dirigente colombiano.