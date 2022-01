“Todo terminó”: Bermúdez y la verdadera razón por la que Cardona se fue de Boca

Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, explicó por qué Edwin Cardona no continuó en el conjunto argentino para el 2022, luego que fuera su gran apuesta hace año y medio.

Boca, cabe de decir, tenía una opción de compra tras acordar el préstamo de Cardona con Xolos de Tijuana. Sin embargo, no renovó la sesión y tampoco adquirió el pase del jugador colombiano, quien aún no ha definido su futuro.

Vea también: Todo listo: Edwin Cardona eligió a su nuevo equipo

“Desgraciadamente, por circunstancias que todos seguimos durante estos 18 meses, no se terminó dando, la continuidad no fue la que se esperaba. Sabemos la categoría de jugador, pero no se pudo afianzar en la continuidad que se necesitaba. Lastimosamente, para nosotros y para él, el vínculo se terminó”, dijo Bermúdez en una entrevista con TyC Sports.

“Boca fue y trajo un jugador en el cual confiaba. En el cual quería depositar toda la ilusión y toda esa posibilidad futbolística que sabíamos que el jugador podría entregar”, agregó el ‘Patrón’.

Le puede interesar: Nacional se mueve en el caso Cardona: hay novedades de última hora

Por el momento, Edwin Cardona está sin equipo, ya que no tiene intenciones de regresar a México para integrarse a las filas de Xolos de Tijuana.

Días atrás se mencionó la posibilidad de ser fichado por el América de Cali o incluso Atlético Nacional, pero ambas opciones se han ido enfriando. Todo indica qué el jugador se mantendrá en Argentina bajo las órdenes de Racing.

La ‘Academia’ habría logrado un acuerdo con Xolos cercano a los 3 millones de dólares por el 50% de los derechos deportivos sin que todavía sea oficial.