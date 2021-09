Varsky salió en defensa de Carrascal: "Hace las cosas bien y le da mucho a River"

Jorge Carrascal ha tenido un semestre con ciertos altibajos en River Plate. En principio el jugador fue criticado por la falta de juego y actitud con la camiseta del elenco argentino. Ahora que el colombiano ha venido teniendo buenos juegos salen a la luz algunos elogios y a la vez, críticas.

Ante Newell’s Old Boys, Carrascal convirtió uno de los tantos con el que el conjunto de Marcelo Gallardo goleó a su rival. No obstante, en redes aparecieron los comentarios negativos y por ende, el reconocido periodista argentino Juan Pablo Varsky salió en defensa del mediocampista.

El periodista, a través de sus redes sociales indicó que “pocas cosas parecen más fáciles en el fútbol argentino que pegarle a (Jorge) Carrascal. Algunos parece que realmente le reclaman ser Neymar. Hace un montón de cosas bien, pero se le pide que cada gambeta y cada pase resulte. Le da mucho a River. Y si (Marcelo) Galllardo confía no es casualidad”, sentenció Varsky.

Y es que hay que decir que el cartagenero en un tiempo fue comparado con el astro brasileño Neymar, pero como bien dice Varsky cuando el volante no tiene un destacado compromiso o no se conecta, los críticos salen a comentar su rendimiento. Sin embargo, parece ser que el ‘Muñeco’ Gallardo no le preocupa esa situación, pues muchos de sus jugadores pasaron por la misma situación y hoy en día fueron o son figuras de su equipo como lo fue el caso de Gonzalo el ‘Pity’ Martínez, Juan Fernando Quintero, Nicolás de la Cruz y otros.

Por el momento, Carrascal sigue concentrado en su juego y en la confianza que le ha brindado Gallardo, donde él mismo señala que “vengo en alza. Con la ayuda de los compañeros, el entrenador y la familia, que lo motiva a uno para salir adelante. No tengo que regalar nada y seguir dándole. El objetivo es conseguir el torneo de este año".