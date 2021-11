[Video] "No sabés nada, sos un burro": pelea del papá de Riquelme por defender a Cardona

Boca Juniors ha visto en las últimas salidas la levantada del nivel futbolístico de varios de los futbolistas colombianos, pues solo en el más reciente partido de los 'xeneizes', Edwin Cardona fue una de las figuras, disputando 76 minutos en la victoria 2-0 frente a Sarmiento.

Asimismo, el lateral izquierdo Frank Fabra se reportó con anotación en tal compromiso; pero en lo que tiene que ver con el volante ofensivo, crece la expectativa mientras se define su continuidad en el equipo.

Y es que cuando todo apuntaba a que el futbolista no continuaría en el plantel que es dirigido por Sebastián Battaglia, las destacadas actuaciones en los duelos más recientes permitirían el cambio de opinión por parte de la directiva.

Y tras el último partido, el padre de Juan Román Riquelme, se animó a subir hasta una cabina de grabación para reprocharle al periodista Roberto Leto sus comentarios en contra del juego de Cardona.

En una 'acalorada' discusión, el padre del vicepresidente del club le hizo saber al periodista "vos no sabés de fútbol. El 8 es crack, Cardona ya dio cátedra de fútbol, cátedra papá. No sabés nada, sos un burro. Podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol".