¿A qué trabajadores no les subirá el sueldo tras aumento del salario mínimo?

Mucha expectativa había en cuanto al tema del aumento del Salario Mínimo para el 2024, pues tras varias reuniones entre el Gobierno Nacional, empresarios y gremio de los trabajadores, no se llegó a un acuerdo entre las partes, lo que permitió que este se diera por decreto.

Así las cosas, en la tarde de este 29 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, por fin acabó con las expectativas y declaró que el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente quedó en $1.300.000.

Esto quiere decir que el aumento entre el 18% que pedían los trabajadores y es un poco más del 9% de los empresarios, finalmente se concertó en un 12%.

Además, la noticia también tiene que ver con el aumento del 15% que subió el subsidio de transporte, teniendo en cuenta que esta estaba en $140.606, mientras que para el 2024 se ubicará en $162.000.

Estos cambios comenzarán a regir desde el próximo lunes primero de enero, el cual supera ampliamente el índice inflacionario.

Personas que no reciben aumento de sueldo pese a aumento del Salario Mínimo

No obstante, pese a este anuncio, hay muchos trabajadores en Colombia que no tendrán aumento en su sueldo.

Es así que quienes desempeñan sus labores en la informalidad, que es un gran porcentaje en el país porque carecen de un empleo formal, son los que más afectados se van a ver, ya que no tiene un salario fijo mensual.

Esto incluye a trabajadores independientes, taxistas, vendedores informales, domiciliarios y personas que trabajan con aplicaciones, ya que el sueldo no se ajusta a la ley y al no estar regido formalmente no cuenta con un contrato.

Es así que estas personas se verán afectadas porque el salario mínimo no representa ningún valor a sus trabajos, puesto que muchos de ellos trabajan por tarifario, ya sea en productos como en servicios.