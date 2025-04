Ancelotti acusó al Real Madrid ante tribunal

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, acusado de haber ocultado parte de sus ingresos por derechos de imagen al fisco español, aseguró este miércoles ante un tribunal que nunca pensó en cometer fraude, y que fue el club quien le propuso esta forma de remuneración.

Ancelotti pactó cobrar 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) netos por cuatro temporadas, de las que finalmente cumplió dos, y fue el club, sostiene, quien le propuso cobrar el 15% en derechos de imagen.

"Cuando el Madrid me sugiere esto, yo pongo en contacto al Real Madrid con mi asesor inglés. Nunca entro en esto porque nunca había cobrado así", declaró el técnico italiano al inicio de la vista que se celebra en un tribunal de Madrid.

"Todos los jugadores lo tenían, Mourinho tenía esto", indicó sobre uno de sus predecesores en el banquillo del Real Madrid, quien fue condenado a un año de prisión en suspenso tras declararse culpable de fraude fiscal en 2019.

La primera jornada del juicio duró unas dos horas y se reanudará el jueves a las 09h30. Además del acusado Ancelotti, declararon como testigos su hijastra Chloe McClay --en videoconferencia desde Los Ángeles--, su hijo Davide Ancelotti, y su esposa Mariann Barrena.

Gran parte de las preguntas a su familia iban destinadas a saber dónde estuvo el técnico tras ser despedido del Madrid en mayo de 2015, porque sólo quienes han pasado más de 183 días durante el año natural en España deben hacer la declaración de renta.

Ancelotti, de 65 años, se enfrenta a una petición de pena de la fiscalía de cuatro años y nueve meses de cárcel por defraudar más de un millón de euros (1,1 millones de dólares) en derechos de imagen en 2014 y 2015, durante su primera etapa dirigiendo al Real Madrid (2013-2015), al que regresó en 2021 (hasta ahora).

"Nunca me he dado cuenta de que algo no era correcto", antes de 2018, cuando el ministerio público le abrió una investigación, agregó el técnico.

"Pufff..."

Según la administración fiscal española, Ancelotti declaró sus ingresos como técnico del Real Madrid en 2014 y 2015, pero no los procedentes de derechos de imagen y otras fuentes, como algunas propiedades inmobiliarias.

Los ingresos por derechos de imagen fueron, de acuerdo con el ministerio público, de 1,2 millones de euros en 2014 (1,3 millones de dólares) y de 2,9 millones (3 millones de dólares) en 2015.

Para la Fiscalía, las omisiones de Ancelotti en sus declaraciones de impuestos fueron voluntarias, ya que el técnico italiano "acudió a un 'complejo' y 'confuso' entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen".

Durante su declaración de este miércoles, el técnico italiano defendió, sin embargo, que no tenía constancia de estar haciendo nada errado ni de que la compañía creada para tributar los derechos de imagen le permitiera pagar menos impuestos.

"En aquel momento lo tenían todos los jugadores y entrenadores, me parecía una cosa correcta", indicó Ancelotti durante una declaración en la que llegó a resoplar en una ocasión ante preguntas técnicas del fiscal.

"Pufff… Me está preguntando un tema que no conozco", afirmó.

Los precedentes de Messi, Ronaldo y Shakira

Otras estrellas tuvieron problemas con el fisco español antes que Ancelotti, pero ninguna tuvo que ir a la cárcel, un precedente esclarecedor para el italiano.

Así, el futbolista argentino Lionel Messi, entonces gran estrella del FC Barcelona, fue condenado en 2016 a 21 meses de cárcel y al pago de más de 5 millones de euros, aunque no cumplió la pena debido a la legislación española que permite suspender condenas menores de dos años para primeros delitos.

En 2018, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, pagó una multa de 18,8 millones de euros y recibió una condena de dos años de prisión, que no cumplió al no tener antecedentes penales.

La cantante colombiana Shakira, exesposa del futbolista Gerard Piqué, también llegó a un acuerdo en noviembre de 2023 para evitar un juicio por fraude fiscal.

El acuerdo incluyó una pena de tres años de prisión suspendida y una multa de 7,3 millones de euros por haber defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.

Finalmente, en un caso muy parecido al de Ancelotti, el exjugador del Real Madrid y de la selección española Xabi Alonso afrontó acusaciones de fraude fiscal por la cesión de sus derechos de imagen a una empresa radicada en el extranjero, pero fue absuelto.