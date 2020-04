Apareció mujer 'veterana' que vivió con el padrastro de Neymar y lo confesó todo

Ahora, el nuevo capítulo de esta extraña historia pasa porque la mujer de 58 años, que en el pasado vivió con Tiago Ramos, apareció en medios brasileños contando su verdad sobre el joven amante: “Terminé dejándolo que se quedara conmigo por un tiempo, pero nunca tuvimos nada, solo éramos amigos”

“Yo sabía que a él le gustaban las mujeres mayores, pero no se vende a sí mismo. No quiere quedarse con nadie por dinero… No se apega a los bienes materiales”, enfatizó la particular mujer longeva en diálogo con ‘Diario extra Brasil’.

Sin embargo, la mujer sí se mostró altamente sorprendida cuando se enteró que el nuevo novio de la madre de Neymar había mantenido varias relaciones homosexuales en el pasado, acotando: “Eso sí es algo totalmente nuevo para mí”.