Apple ha llegado a un acuerdo para pagar hasta $500 millones de dólares a los usuarios que fueron afectados por la ralentización intencional de sus iPhones. El acuerdo se alcanzó después de una demanda colectiva que alegaba que Apple había ralentizado los iPhones de los usuarios para obligarlos a comprar nuevos teléfonos.

La demanda se originó en 2017, cuando se reveló que Apple había estado ralentizando los iPhones con baterías viejas. La compañía dijo que lo hacía para evitar apagones, pero los usuarios afirmaron que se trataba de una práctica engañosa.

El acuerdo establece que Apple pagará entre $310 y $500 millones (modelos de iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y iPhone SE de primera generación) a aproximadamente 3 millones de usuarios que presentaron una reclamación antes del 6 de octubre de 2020. El monto del pago variará según el modelo de iPhone y la antigüedad de la batería.

Los pagos se espera que comiencen a realizarse a principios de 2024. Los usuarios que sean elegibles para recibir un pago recibirán un aviso por correo electrónico.

Este acuerdo es un gran paso adelante para los usuarios que fueron afectados por la ralentización intencional de sus iPhones. Es importante recordar que los consumidores tienen derechos y que deben ser tratados con justicia.

* Este artículo fue escrito y producido por una Inteligencia Artificial