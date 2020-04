Así operará Transmilenio a partir del 27 de abril

Transmilenio explicó la forma cómo funcionarán a partir del 27 de abril. Estas nuevas medidas resultan vitales en medio de los cambios que se dan constantemente en Bogotá por la evolución del coronavirus.

Primero, indicaron que funcionarán con un 100% de su flota de lunes a viernes, de 4:00 a.m a 11:00 p.m. y en algunos casos desde las 4:30 a.m. El sábado el horario será el mismo, solo que tendrán en uso el 70% de su flota.

En el caso de los domingos, el horario será de 4:00 a.m a 10:00 p.m. y en algunos casos desde las 4:30 a.m., con el 50 % de la flota.

Los portales que tendrán operación desde las 4:30 a.m. son:

Portal 20 de Julio

Portal El Dorado

Portal Norte

Portal Suba

Portal 80

Museo Nacional

Por otro lado, Transmicable operará con el 100% de sus cabinas de lunes a viernes, de 4:30 a.m a 10:00 p.m. y el domingo de 5:30 a.m a 9:00 p.m.

Asimismo, las rutas zonales, es decir, los buses azules del SITP, operarán con un 100% de su flota, entre 3:30 a.m. y las 11:00 p.m.. Los sábados, con un 70% de la flota, funcionarán de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos, con un 50% de la flota, funcionarán de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Es importante aclarar que si bien de lunes a viernes operarán la totalidad de los buses, la alcaldesa Claudia López ha insistido en que el número de pasajeros no puede sobrepasar el 35 % de la capacidad del sistema para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio.

Asimismo, piden a las personas salir con tiempo porque habrá buses programados para llevar un cupo previsto, y si las personas se aceleran a abordarlo, podrían sobrellenar el espacio estimado de personas por vehículo, lo que aumentaría el riesgo de contagio.

Finalmente, Transmilenio se comprometió a continuar con los protocolos de limpieza que han venido implementando a través de jornadas de desinfección programadas, en barandas, pasamanos, buses troncales, etc.