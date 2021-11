Black Friday Colombia: cuándo es y mejores horarios para aprovechar descuentos

Black Friday en Colombia

Pese a que el 2021 fue un año duro a causa de la pandemia, el país ha venido trabajando en una estrategia de reactivación económica para que los diferentes sectores del mercado logren superar el fuerte impacto.

Entre esta reactivación económica están los tres días sin IVA, de los cuales solo se han llevado a cabo dos (el tercero será el 3 de diciembre). A estos se le une el famoso 'Black Friday'. Siguiendo la tradición estadounidense de la fecha, en Colombia dicha jornada de descuentos irá desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de noviembre.

Los ciudadanos podrán encontrar ofertas en electrodomésticos, viajes, ropa, productos deportivos y objetos para el hogar, entre otros.

Cabe mencionar que el Ministerio de las TIC insiste en tener en cuenta las recomendaciones para las compras por internet: no ingresar a enlaces enviados por cadenas de Whatsapp, o en mensajes de texto; no realizar las compras desde redes públicas como cafés internet, centros comerciales o bibliotecas; verificar que las páginas web inicien con https:// y finalmente no aceptar ayuda de extraños que soliciten numero y claves de tarjetas.