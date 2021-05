Bogotá: levantan pico y placa para particulares y taxis ¿hastá cuándo?

En medio de las protestas en vive Bogotá este miércoles 5 de mayo, la Alcaldía decidió levantar el pico y placa para carros particulares y taxis. En ese sentido, no tendrán restricciones para circular hasta el próximo domingo 9 de mayo, salvo durante el toque de queda.

"La medida volverá a regir el lunes 10 de mayo de 2021", informa el Distrito.

Otra medida tomada durante este miércoles es la suspensión del servicio de Transmilenio a partir de las 3:00 p.m. para este 5 de mayo.

Las manifestaciones se han desarrollado de forma pacífica después de la convulsionada noche del martes 4 de mayo, cuando se registraron ataques a varios CAI y decenas de heridos.

Las medidas en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá confirmó esta semana que el toque de queda nocturno se mantiene hasta el domingo 9 de mayo. En ese sentido, no se puede circular entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. Y el último día será así: entre las 8:00 p.m. del domingo y las 4:00 a.m. del lunes 10 de mayo.

El toque de queda "no aplica para servicios de salud, seguridad y transporte que son 24 horas", dice el Distrito.

Asimismo, la ciudad sigue con restricción a la venta del alcohol hasta el 10 de mayo. Sin embargo, sí se puede comprar a domicilio.

De otro lado, no hay pico y cédula. Tampoco habrá cuarentena de fin de semana: "Los días 7, 8 y 9 de mayo no habrá restricción a la modalidad (sólo habrá toque de queda nocturno) y el comercio funcionará con estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad", explica la Alcaldía de Bogotá.

Cabe recordar que la celebración del Día de la Madre se aplazó para el último fin de semana de mayo. Al respecto, las autoridades sugieren no hacer reuniones numerosas en espacios cerrados.