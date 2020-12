Se mantiene la medida del pico y cédula en la ciudad de Bogotá, a dos días de la celebración de la Navidad este 24 de diciembre. Los sistemas de salud se encuentran en alerta frente al aumento de los contagios en la capital de la República, hecho que llevó nuevas medidas para las festividades de fin de año.

A continuación, las personas que no podrán ingresar a centros comerciales, realizar compras en comercios, diligencias bancarias o trámites notariales este 23 de diciembre.

Bogotá: pico y cédula en Bogotá este MIÉRCOLES 23 de diciembre

Miércoles 23 de diciembre: 1, 3, 5, 7, 9

En Bogotá, más de mil personas se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) debido a los contagios por covid-19. De ese número mencionado, 903 están confirmadas con el virus y las pruebas de las 103 restantes están por conocerse.

"Ojo que hoy no tenemos vacuna. Hoy es diciembre, no tenemos la vacuna y probablemente en enero no vamos a tener vacuna, nos estamos preparando. Pero si no nos cuidamos, no usamos el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento, nos va a faltar gente para la vacuna", dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez, en referencia a las medidas de autocuidado que se deben seguir implementando.

Agregó que "tenemos que estar cuidándonos. Eso es lo que nos corresponde a todos y a cada uno. Desde el Gobierno Nacional y distrital estamos haciendo lo que nos corresponde", ya que Bogotá es la ciudad más afectada por la pandemia.