Bogotá: ¿sí habrá ciclovía este domingo 31 de enero?

Una de las dudas más importantes que se ha generado en los últimos días es si este fin de semana se desarrollará o no ciclovía en Bogotá. Al respecto, el Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez aclaró que, aunque no habrá cuarentena general en la capital de la República, se tendrán los cuidados necesarios para proteger la salubridad de los bogotanos.

Mire acá: Tapabocas quirúrgico no es obligatorio en Bogotá ni habrá comparendos

Teniendo en cuenta que la ciudad todavía se encuentra en alerta roja hospitalaria por la ocupación de las UCI (91%), no habrá ciclovía domingo 31 de enero.

Asimismo, el Secretario de Gobierno comunicó que la otra medida que se tomó es no permitir el ingreso de las personas a los parques metropolitanos de la capital.

Puede ver: Anuncio de cuarentena por UPZ en Bogotá no fue bien recibida por comerciantes

"Cómo seguimos en alerta roja en Bogotá por coronavirus, durante este fin de semana del 30 y 31 de enero de 2021, no podrán llevarse a cabo la ciclovía y otros tipos de actividades en parques metropolitanos de la ciudad que permanecerán cerrados", explicó Luis Ernesto Gómez mediante un comunicado de la Alcaldía de la capital de la República.

Este fin de semana no habrá cuarentena general en Bogotá, no habrá ciclovía, los parques metropolitanos estarán cerrados y no habrá madrugón ni ferias populares.



El personal médico y la ciudadanía han hecho un esfuerzo extraordinario para cuidar la vida, no bajemos la guardia. pic.twitter.com/gxA6fFkr1e