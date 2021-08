Cali: pico y placa para vehículos particulares entre el 9 y el 13 de agosto

La semana del 9 al 13 de agosto tendrá la medida de pico y placa para los vehículos particulares en la ciudad de Cali. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, los carros que tengan las placas terminadas en los dígitos que se mostrarán a continuación, no podrán circular en el horario de las 6:00 am y las 10:00 am, así como entre las 4:00 pm y las 8:00 pm.

Le puede interesar: ¿Es necesario una tercera dosis para vacuna de Covid-19? Pfizer responde

Pico y Placa en Cali desde el 9 al 13 de agosto

Lunes 9 de agosto

Particulares que la matrícula termine en 9-0

Martes 10 de agosto

Particulares que la matrícula termine en 1-2

Miércoles 11 de agosto

Particulares que la matrícula termine en 3-4

Jueves 12 de agosto

Particulares que la matrícula termine en 5-6

Viernes 13 de agosto

Particulares que la matrícula termine en 7-8

Vea también: Adulto Mayor en agosto: cambios y hasta cuándo puede reclamar los $80.000

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad indicó que los vehículos que están exentos son los de las alcaldías y gobernaciones, gobierno nacional, Bomberos, Defensa Civil, Fuerza Pública, medios de comunicación, y otros.

En caso de no tener permiso, tendrá que pagar la suma de 460.000 pesos y su vehículo podrá quedar inmovilizado en caso de ser detenido por un agente de tránsito.