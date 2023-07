Campeona Nacional de Gimnasia Olímpica tomó fatal decisión; tenía 18 años

Ibagué y la salud mental

La mirada a la salud mental de los ibaguereños está siendo un tema cada día más visible. Expertos y organizaciones en salud mental locales, nacionales e internacionales, hablan de la creación de una política pública al respecto, que incluya atención de forma oportuna a las crisis psicológicas de cientos de personas en la ciudad y evitar así suicidios.

La población más joven sigue siendo la vulnerable y evitar cuadros graves de depresión y suicidios.

De acuerdo a lo anterior, se ha visto un aumento acelerado de casos de suicidio en la ciudad durante y después de la pandemia del Covid-19, por el encierro y las restricciones para salir a la calle, que ocasionaron un aumento de las riñas y casos de violencia intrafamiliar, además de otro tipo de abusos que ocurrieron en las viviendas. Las cifras no bajan y casos como el de hoy siguen preocupando a la comunidad, pero no hay soluciones reales.