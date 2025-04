Científicos lograron revivir especie de lobos gigantes de hace 12 mil años

Colossal Biosciences, una compañía de biotecnología con sede en Estados Unidos, ha dado un paso sin precedentes en la ciencia moderna al revelar el nacimiento de tres cachorros que incorporan rasgos del extinto lobo terrible (Canis dirus), desaparecido hace más de 12.000 años. Estos nacimientos marcan el primer intento exitoso de recrear, a través de ingeniería genética, una versión moderna de esta icónica especie prehistórica.

Los ejemplares, bautizados Rómulo, Remo y Khaleesi, nacieron entre octubre de 2024 y enero de 2025, producto de un complejo proceso de edición genética. Para ello, los investigadores utilizaron restos fósiles antiguos: un diente de unos 13.000 años y un hueso del oído interno con una antigüedad estimada en 72.000 años. A partir del ADN recuperado, se identificaron modificaciones clave en al menos 14 genes, los cuales fueron introducidos en células de lobo gris mediante la técnica CRISPR.

El procedimiento culminó con la implantación de embriones modificados en perras domésticas, quienes funcionaron como madres gestantes. Las crías nacidas presentan características asociadas con el lobo terrible, como un cuerpo de mayor tamaño, una cabeza más ancha y un pelaje más claro. Desde Colossal sostienen que estas modificaciones reflejan fielmente las principales diferencias entre el lobo terrible y el lobo gris moderno.

No obstante, el anuncio no ha estado exento de críticas desde la comunidad científica. Investigadores como el paleontólogo Nic Rawlence advierten que, aunque los nuevos individuos muestran ciertos rasgos del lobo extinto, no pueden ser considerados verdaderos lobos terribles. Rawlence argumenta que el material genético antiguo es fragmentario y que las distancias evolutivas entre ambas especies son amplias, lo cual limita la posibilidad de una recreación fiel.

El avance también ha abierto un debate sobre los aspectos éticos y ecológicos de la desextinción. Algunos especialistas ven en estos desarrollos una herramienta poderosa para restaurar ecosistemas perdidos, mientras que otros temen los impactos que especies modificadas podrían tener sobre ambientes modernos o la posible distracción de esfuerzos en la conservación de especies actualmente amenazadas.

Con proyectos igualmente ambiciosos como el del mamut lanudo en su portafolio, Colossal ha logrado recaudar más de 200 millones de dólares, lo que evidencia el interés creciente en la aplicación de la ingeniería genética al ámbito ambiental. Pese a las dudas, el nacimiento de estos tres "neolobos" plantea una pregunta inevitable: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la conservación y la ciencia?