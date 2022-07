¿Código de vestuario en el Metropolitano? La amenaza a una hincha de Junior por ir en short

Posteriormente, uno de los líderes de la barra popular de Junior manifestó que no era conocedor de la situación pero "al estadio pueden ir como quieran, no sé por qué esas integrantes del Frente Rojiblanco le dijeron que no podía ir en short. Me gustaría conocer a la muchacha y, si es así, presentarle disculpas", por lo que se estima que sea un tema a tratar internamente por los miembros de la barra.

Le puede interesar: Todos con 'Cheché': El emotivo mensaje de Carlos Bacca para el ex DT juniorista

Con esto, se prevé que estas situaciones no volverán a ocurrir, y que de nuevo las hinchas del Junior de Barranquilla podrán hacerse presentes en el Metropolitano sin temor a ser agredidas por su manera de vestir.