¿Cómo saber el puntaje del Sisbén?

El SISBÉN o Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es el medio que maneja el gobierno colombiano para definir los subsidios y el acceso a diferentes ayudas económicas a los ciudadanos.

Este funciona como método pare regular la manera como se otorgan diferentes beneficios. Inicialmente, los grupos del Sisbén se dividen en cuatro.

El primero es el A, aquel que reúne al grupo poblacional de menos recursos. Lo que se determina como pobreza extrema. Posteriormente, sigue la zona B, en donde aparecen los ciudadanos en condición de pobreza moderada. El Grupo C, población vulnerable y finalmente el D que es población no pobre y no vulnerable.

Sin embargo, entre estos mismos grupos existen unas subdivisiones, Cada una de ellas define las condiciones particulares que tiene cada ciudadano dentro de su grupo poblacional. Situaciones como acceso a ciertos servicios básicos pueden hacer la variación.

Para los ciudadanos colombianos, este sistema define la posibilidad de acceder a diferentes programas sociales. Cada uno de los principales apoyos económicos del gobierno se otorgan según el puntaje de la persona y las condiciones sociales en las que vive.

Mi Casa Ya: la clasificación en el Sisbén deberá estar entre A1 y D20, y así mismo, de en qué grupo se está dependerá la cantidad del ingreso.

Tránsito a Renta Ciudadana: En este programa se cubren principalmente a los grupos A y B del Sisbén .

Devolución del IVA: Los ciudadanos que hagan parte de los grupos A y B.

Jóvenes en Acción: Puede ser beneficiario en cualquiera de los grupos, pero su clasificación depende del monto que reciba como ayuda .

Colombia Mayor: Aquí los beneficiaron serán los que estén en los subgrupos de más necesidades en los grupos A y B del Sisbén, llegando a tener en cuenta al subgrupo C1 .

Ingreso mínimo garantizado: Ciudadanos de los grupos A y B del Sisbén podrán ser beneficiaros de este programa que, además, cuenta con subsidios de Bogotá como Jóvenes a la U, Adulto Mayor, Mi ahorro mi hogar, Parceros por Bogotá y Mujeres que reverdecen.

Por ello, para acceder a todo este tipo de beneficios es necesario conocer a detalle cuál es el grupo y puntaje de Sisbén registrado, Esto se puede hacer de la siguiente manera.

¿Cómo saber el puntaje del Sisbén?

​​​​​​​​Para consultar su clasificación del Sisbén, debe realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página web: www.sisben.gov.co​

2. Elija su tipo de documento

3. Escriba su número de identificación

4. Dele click en "Consulta".