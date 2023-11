Cómo saber si aplico a la prima extralegal y cuánta plata me deben dar

A medida que se acerca la temporada navideña en Colombia, una creciente cantidad de trabajadores del país se encuentran haciendo sus cálculos financieros anticipándose al próximo mes de diciembre. Es importante resaltar que, de acuerdo con lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano, se asegura que todos los empleados tengan el derecho de recibir la tan esperada prima navideña, la cual representa el segundo beneficio de este tipo en el transcurso del año.

Este beneficio, que tradicionalmente se paga a finales de diciembre, es un aspecto fundamental en la vida de los trabajadores colombianos, ya que les permite contar con un ingreso adicional que les ayuda a afrontar los gastos y celebrar las festividades de la Navidad y el Año Nuevo de una manera más holgada.

Lea también: Estos son los subsidios que podría tener con su número de cédula: paso a paso

La prima navideña, que generalmente equivale a un salario mensual, es un reconocimiento por el esfuerzo y la dedicación de los empleados a lo largo del año, y es un elemento clave en el tejido social y económico de Colombia durante esta época festiva.

Asimismo, en Colombia, además de la prima de mitad de año y navideña, también algunas empresas dan la prima extralegal. Esta última no está estipulada en la ley colombiana, sin embargo, muchas empresas la dan luego de un acuerdo con el empleador.

Este dinero es diferente al sueldo, prima de servicios, cesantías, vacaciones y cotizaciones de seguridad social.

Quiénes tienen derecho a recibir la prima extralegal

Andrés Pérez Forero, abogado laboral, habló con Noticias RCN y aclaró quienes son las personas que deben recibir esta prima.

Le puede interesar: ¿Qué se necesita para recibir el subsidio de $1.000.000 que brinda el Gobierno?

De acuerdo con el experto en el sector público, no existe la prima extralegal, ya que como su nombre lo indica, esta se encuentra fuera de la ley colombiana.

“Como su nombre lo indica implica que está por fuera de la ley y eso para los trabajadores públicos no es posible, porque todas las prestaciones y acreencias laborales que reciben están fijadas en la ley, por lo tanto, no hay derecho a ningún tipo de dinero que no esté causado de esta manera”, dice el experto.