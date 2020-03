Consejos para no subir de peso en esta cuarentena y controlar la ansiedad

"La idea es que el sistema inmune y la glicemia no tiendan a caer tanto porque el primer órgano que va a contrarrestar una baja de peso drástica es el sistema inmune, y empieza a haber deficiencias de minerales que son importantes para mantener el cuerpo en un equilibrio y que se mantenga sano".

Recalcó que el encierro puede ocasionar que "todo el mundo suba de peso", por eso hizo un llamado para ser selectivo con lo que se come y evitar alimentos que puedan generarle mayor ansiedad o sobrepeso.

Lo que debe evitar:

Comer harinas elaboradas como postres

Helados

¿Cómo debe ser el desayuno?

Todos los metabolismos funcionan cada tres horas, es normal que el cuerpo le pida comida en este tiempo, sin embargo es muy importante que el desayuno sea muy bueno.

"No olvidemos que la harina de la mañana sí es importante, si estamos en quietud debemos guardar la reservas de azúcar en la mañana. Por ejemplo comer arepa o papa con queso", afirmó la nutricionista.

¿Cómo debe ser el almuerzo?

Lo ideal es que el almuerzo sea diferente cada día, porque la especialista advierte que si comemos lo mismo en comida a diario se cae en aburrimiento y esto repercute en la ansiedad de querer abrir la nevera y comer de todo.

¿Es bueno consumir café varias veces al día?

El café no es malo pero, hay que tener en cuenta que más de 250 mililitros de café producen un aumento de cortizol, la hormona que nos dispara la subida de peso.

Aconseja reemplazarlo por varias aromáticas, agua de manzanilla, agua de canela, flor de jamaica y más bien consumir café en el desayuno o merienda de la tarde.

¿Es bueno el consumo de jugo de naranja?

Todos creemos que el jugo de naranja nos ayuda para subir la vitamina C, pero la dietista aclara que este nos da gran proporción de azúcar y no tanta vitamina C. "La carga de azúcar que tomamos es muy alta y la cantidad de vitamina C que estamos consumiendo es muy mínima", agregó.

¿Y las bebidas alcohólicas?

Advierte que las bebidas alcohólicas siempre van a generar oxidación más en las grasas y por ello se va a aumentar de peso. "El consumo de alcohol en este momento que estamos ansiosos no ayuda, empieza más bien a producir más ansiedad".

¿Alimentación de niños en cuarentena?

Aconseja a los niños en el día darles gelatinas y picar mucha fruta con gelatina mezclada, para que ellos no se sientan aburridos comiendo fruta, pueden variar su sabor con un poco de leche condensada.