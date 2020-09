Coronavirus en Colombia: cerca de los 500 mil recuperados

Respecto a las pruebas, el Ministerio de Salud ha advertido que las rápidas, de anticuerpos, no son válidas para diagnosticar COVID-19. El problema es que muchas personas están recurriendo a esta prueba, por ser más barata, para certificar que pueden seguir trabajando, lo que deriva en un gran riesgo debido que el resultado puede ser negativo con el virus activo.

El pasado miércoles, 2 de septiembre, la representante Jennifer Arias lanzó una advertencia al respecto en un debate de control político: "La gente, en el desespero de no perder su trabajo, se hace la prueba de anticuerpos, que vale 50.000 pesos, y le sale negativa, porque no le dice si tiene el virus activo o no (...) Lo que termina pasando es que se está aumentado de manera exponencial el contagio del virus".

Así que, en momentos en que el país avanza en la reactivación económica, es importante tener en cuenta que la prueba más recomendada es la PCR. También se ha usado para diagnóstico la de antígenos.