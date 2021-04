Tras reunión entre la Gobernadora Elsa Noguera De La Espriella y los alcaldes de los 22 municipios, se acordó adoptar nuevas medidas para contrarrestar el rápido avance de casos de contagio por el Covid-19 en las poblaciones del Atlántico.

La mandataria entregó detalles de la disposición. “Vemos con gran preocupación, que la velocidad de contagio del Covid-19 y la ocupación de UCI, permanecen altas; por eso en reunión con nuestros 22 alcaldes, determinamos ampliar las medidas de toque de queda, pico y cédula y ley seca; así mismo suspendimos el modelo de alternancia en los colegios y volvemos a la virtualidad”, indicó la Gobernadora.

La secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano Sánchez, reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia. “El mensaje para todos los atlanticenses, es que no basta solo con las medidas; necesitamos del compromiso de cada uno de ustedes, trabajando en equipo, utilizando las medidas de bioseguridad de manera permanente, el tapabocas, lavado de manos y distanciamiento. Si no tenemos que salir de la casa, no lo hagamos, es necesario, en este momento, fortalecer esas medidas para protegernos y proteger a nuestras familias”, explicó la jefa de la cartera sanitaria.

¿Cuál es el horario del toque de queda y ley seca en el Atlántico?

*Lunes 5 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del martes 6 de abril.

*Martes 6 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del miércoles 7 de abril.

*Miércoles 7 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del jueves 8 de abril.

*Jueves 8 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del viernes 9 de abril.

*Viernes 9 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del sábado 10 de abril.

*Sábado 10 de abril: desde las 2:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del domingo 11 de abril.

*Domingo 11 de abril: desde las 2:00 de la tarde, hasta las 5:00 del lunes 12 de abril.

*Lunes 12 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del martes 13 de abril.

*Martes 13 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del miércoles 14 de abril.

*Miércoles 14 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del jueves 15 de abril.

*Jueves 15 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del viernes 16 de abril.

*Viernes 16 de abril: desde las 6:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del sábado 17 de abril.

*Sábado 17 de abril: desde las 2:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del domingo 18 de abril.

*Domingo 18 de abril: desde las 2:00 de la tarde, hasta las 5:00 de la mañana del lunes 18 de abril.

En cuanto a la medida de pico y cédula que estaba rigiendo para el acceso a lugares privados abiertos al público, bancos, notarías, establecimientos y locales comerciales, se extenderá al transporte público de pasajeros. Solo se exceptuarán de las medidas hoteles, restaurantes y parques.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, Atlántico reportó 792 nuevos casos de contagio por covid-19 y 12 fallecidos por la patología.

El departamento tiene 3.119 casos activos y acumula 2.074 muertes a causa del coronavirus, del total, 2.901 están en casa, 157 hospitalizados, 61 en unidades de cuidados intensivos y 55.713 recuperados.