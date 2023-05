¿Cuál es el subsidio que eliminó gobierno Petro y beneficiaba a miles de personas?

Hace un par de semanas el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, destacó el anuncio de la adición de 1 billón de pesos al programa Mi Casa Ya y la calificó como una respuesta positiva al llamado del gremio.

“Estamos en la dirección correcta y es una respuesta contracíclica y un instrumento para hacer frente a las necesidades de las familias de lograr el cierre financiero, tal como lo anunció el Gobierno la semana pasada”, dijo Herrera.

El directivo señaló que, en los últimos doce meses, a marzo, se vendieron menos de 200.000 viviendas nuevas, que representaron una caída de 25,4 % frente al periodo precedente. De estas, 142.950 fueron viviendas de interés social (VIS) que también disminuyeron 25,4 % en términos anuales.

Ante este panorama, recientemente el Gobierno nacional decidió adicionar un billón de pesos al presupuesto inicia. Con este anexo, serán más 75.000 familias las que se verán beneficiadas con este subsidio que se ha convertido en la columna vertebral del Ministerio de Vivienda. No obstante, otro subsidio para quienes comprar vivienda se acabó.

No habrá apoyo para vivienda No VIS

Sin embargo, el segmento de viviendas no VIS seguiría en una incertidumbre, dado que el Gobierno Petro determinó que no reactivará el apoyo para compra de vivienda no VIS.

El gobierno de Gustavo Petro confirmó que no reactivará los apoyos para la compra de vivienda que supere los $174 millones (150 salarios mínimos).

La explicación la entregó el Ministerio de Vivienda a Bloomberg en línea, argumentando que esta ayuda se puso en marcha como estrategia de reactivación durante la pandemia: "Tras la finalización de la emergencia sanitaria, este instrumento de política cumplió parcialmente su objetivo de activación de la economía en el marco de la crisis ocasionada durante la pandemia".

Las ayudas estuvieron disponibles hasta diciembre de 2022, fecha en la que dicho programa terminó.

Los beneficiarios de este subsidio recibían hasta $500.000 pesos mensuales durante los primeros 7 años de su crédito, lo que equivale a un monto cercano a los $40 millones (42 salarios mínimos mensuales vigentes). Con lo anterior, la cuota del préstamo se reducía de manera significativa.