¿Cuál es la clave de la vacuna de Moderna para detener el Covid-19?

"No sé lo que me han puesto, pues esto es un estudio clínico de medicamento para el desarrollo de la vacuna y por ello no sé si recibí la vacuna o un placebo”.

El experto en salud pública estableció que en este estudio están participando 30 mil voluntarios, de los cuales 15 mil recibirán la vacuna y a los otros se les inyectará un placebo, que es un suero fisiológico. "El estudio consiste en seguir la vida normal, sin exponerse al virus, y mediante una aplicación móvil junto a unos controles médicos debo reportar por dos años lo que ocurra en mi cuerpo".

"La idea es que luego de seis meses ya se cuente con datos robustos para conocer qué pasó con las 15 mil personas a las que se les suministró la vacuna y a las que se les dio un placebo".

De igual manera, el doctor Huerta declaró que por el momento se siente bien y que no ha notado algún cambio, además de no tener fiebre o dolor de cabeza.

¿Cómo trabaja la vacuna de Moderna?

El doctor Elmer Huerta explicó en La FM que los laboratorios que trabajan en el desarrollo de una vacuna están usando diferentes tecnologías, para cumplir con su objetivo. Según Huerta, en el caso de Oxford se está empleando un virus producido en un chimpancé y los laboratorios chinos emplean un virus que está inactivo.

Por otra parte, el experto explicó que la vacuna que desarrolla Moderna y Pfizer utilizan las espigas del virus, las cuales tienen la función de abrir una puerta a las células.

"Cuando el virus entra en el cuerpo, los anticuerpos pelean contra las espigas y no contra el virus. El virus es una molécula de ácido ribonucleico (ARN) y ahí está el código genético del virus y lo que se ha hecho es tomar parte del código que fabrica las espigas".

El doctor Huerta destacó que los científicos han encontrado el código que produce esas espigas y lo han envuelto en cápsula de grasa. Básicamente, en eso constituye la vacuna contra el coronavirus.

"Lo que e inoculan a la gente es un manual de instrucciones para que le cuerpo sepa cómo producir esas espigas y así mismo pueda generar anticuerpos contra dichas contra el virtus".