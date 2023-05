¿Cuál fue la dura respuesta del Fiscal a Petro, luego que este le dijera que era su jefe?

En las últimas horas el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, le hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional ante el pronunciamiento desde España del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre de que él es el jefe del alto funcionario. “Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”.

En entrevista al medio de comunicación Revista Semana, el jefe del ente investigador rechazó dicha declaración del primer mandatario.

“Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de Derecho”, indicó.

Al mismo tiempo, dejó claro que a él lo eligió la Corte Suprema de Justicia y por ende el presidente no es su jefe.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe, ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el Jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, explicó el fiscal.

Cabe recordar que la tensión entre la Fiscalía y el Gobierno Petro crece cada vez más luego de que el fiscal general lanzara nuevas pullas este jueves en contra del Ministerio de Justicia, al asegurar que esa cartera se convirtió en un obstáculo para el presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco de la justicia restaurativa.

“Hoy tenemos grandes dificultades con el Ministerio de Justicia, el Ministerio se convirtió en un obstáculo del presidente Gustavo Petro, porque el presidente quiere que se resuelvan las cosas rápidas, en el marco de la justicia restaurativa y hoy tenemos un bloqueo del Ministerio de Justicia frente a este manual”, dijo Barbosa Delgado.

Barbosa Delgado, también le hizo una dura advertencia al presidente Gustavo Petro y aseguró que le está poniendo una lápida a los funcionarios de ese organismo, tras indicar que el fiscal Daniel Hernández estaría favoreciendo a los miembros del 'Clan del Golfo'.

“Curioso que el presidente de la República se ponga a fijar trinos y a hacer trinos acusando a la Fiscalía de favorecer a los paramilitares, cuando él a través de una firma le solicitó al fiscal general hace cuatro meses soltar narcotraficantes y soltar herederos de paramilitares del 'Clan del Golfo'”, dijo jefe del ente investigador.

Asimismo, sostuvo, que el ente acusador no se puede convertir en un defensor de los grupos paramilitares en Colombia.

“Entonces ahora los pájaros tirándole a las escopetas, ahora la Fiscalía, que es la entidad que está empujando y enfrentando estas investigaciones, se va a convertir en la defensora de los paramilitares. Explíquele mejor al país qué han hecho en los últimos 3 meses, tratar de buscar por todos los medios de beneficiar a narcotraficantes”.

Barbosa finalmente indicó, que el presidente Gustavo Petro está actuando como un tuitero de oposición de su propio Gobierno y que se le olvida que él no es el fiscal general de la Nación.