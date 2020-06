¿Cuáles son las restricciones de movilidad que habrá en Cundinamarca durante el puente festivo?

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, reiteró que durante los tres próximos puentes festivos del mes de junio no se permitirá el turismo en ninguno de los 116 municipios del departamento.

La Policía instalará 90 puntos de control para verificar que todos los vehículos que salgan a las carreteras hagan parte de las 43 excepciones a las restricciones de movilidad contempladas por el Gobierno Nacional.



"Ha iniciado la reactivación económica pero esa reactivación debe ser paulatina y responsable, estamos haciendo 100 mil pruebas aleatorias, estamos permitiendo muchas actividades pero para poder llegar a abrir el turismo debemos ir poco a poco por eso hacemos un llamado a todas las personas que pretenden salir durante este puente festivo para que se queden en sus casas", aseguró el gobernador.



Aunque en términos generales la movilidad está restringida en todo el país, algunos municipios han vuelto a reactivar algunos sectores industriales y comerciales, inclusive el transporte público intermunicipal funciona entre algunos pueblos y Bogotá, teniendo en cuenta que los pasajeros deben hacer parte de las excepciones contempladas por el gobierno Nacional y las restricciones adicionales (por ejemplo el pico y cédula o pico y género) que estén vigentes en cada municipio.



No obstante, la Gobernación expidió el Decreto 312 del 2020 en el cual se contempla la restricción a la movilidad de vehículos particulares y personas no contempladas en las 43 excepciones durante los tres próximos puentes festivos comprendidos de junio iniciando a la medianoche de cada jueves y terminando a la misma hora del lunes.



Las personas que sean sorprendidas por las autoridades en los 90 puntos de control instalados en las vías de Cundinamarca y en las salidas de Bogotá podrán ser sancionadas con multas e inclusive la inmovilización del vehículo.



Según cifras de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, en promedio se movilizan 317.578 vehículos en las carreteras del departamento durante un fin de semana en tiempos de cuarentena.