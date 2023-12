Cuáles son los beneficios que brinda la tarjeta TuLlave por personalizarla

TuLlave Plus Especial para personas con discapacidad permanente: aquellos ciudadanos con discapacidad permanente pueden acceder a un subsidio mensual de $29,500 a través de la tarjeta TuLlave Plus Especial. Lo notable de este incentivo es que no se aplican descuentos en las tarifas, brindando un apoyo financiero directo a quienes más lo necesitan. Sin embargo, es importante destacar que este subsidio tiene una asignación hasta el viaje número 30 al mes, a partir del cual el usuario asumirá el costo total.