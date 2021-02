La Alcaldía de Bogotá dio a conocer una lista de ocho colegios públicos que van a ser los primeros de la ciudad en reabrir sus puertas mediante el modelo de alternancia, a partir del próximo lunes 15 de febrero.

Se trata del colegio Santa Lucía, del colegio Montebello, el colegio Débora Arango, el colegio Sabio Caldas, el colegio Rogelio Salmona, el colegio Enrique Olaya Herrera, el colegio Bellavista y el colegio José Felix Restrepo.

Lea también: Minsalud desmiente a Claudia López sobre presencia de cepa brasileña en Bogotá

Según el distrito, en total ya son 135 las instituciones públicas que tienen los protocolos listos para reabrir sus puertas de forma gradual y el proceso se va a seguir realizando a lo largo de las próximas semanas.

Más de 400 colegios oficiales aún no han recibido el visto bueno para su reactivación parcial, pero se prevé que lo reciban y reabran sus puertas en los siguientes meses, hasta el 12 de abril próximo, fecha que prevé el distrito.

Sin embargo, aún no es claro lo que va a ocurrir con el regreso a ese tipo de instituciones debido a que profesores sindicalizados afirman que no van a ir a dar clases presenciales porque consideran peligrosa la situación epidemiológica de la capital colombiana.

Aunque la Alcaldía no ha informado qué ocurrirá con quienes no asistan a dar las clases sí ha hecho énfasis en que los docentes con comorbilidades o mayores de 60 años pueden seguir trabajando a distancia y no están obligados a ir a las aulas.

Lea acá: Estudiantes de la U. Pedagógica protestan para que les avalen la 'matrícula cero'

En cuanto a los colegios privados, su reapertura arrancó el lunes pasado en la capital colombiana. En las primeras jornadas participaron alrededor de 100 instituciones y se hicieron presentes aproximadamente 7.000 estudiantes cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.