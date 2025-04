¿Cuánto vale y dónde comprar el nuevo muñeco de LeBron James que lanzó Barbie?

​LeBron James, la superestrella de la NBA, ha sido inmortalizado como el "nuevo muñeco Ken" tras una colaboración histórica que se dio con la reconocida franquicia de juguetes, Mattel, convirtiéndose en el primer atleta profesional, masculino, en obtener dicha distinción. Este lanzamiento forma parte de la nueva línea nombrada "Kenbassadors" de Barbie, la cual se encarga de celebrar a figuras masculinas influyentes que han tenido un impacto positivo en la cultura y la comunidad.

El muñeco de LeBron James ha sido diseñado meticulosamente para reflejar su estilo personal y el legado que ha venido dejando tras una exitosa carrera llena de récords y títulos. Viste una chaqueta varsity azul y blanca con las iniciales "LJ" en el pecho, el número 23 en la manga derecha y diversos parches que hacen referencia a Ohio, su estado natal, y a una corona que simboliza su apodo "Rey James". En la parte posterior de la chaqueta se lee "Just a kid from Akron" ("Solo un chico de Akron"), rindiendo homenaje a sus raíces. Además, el muñeco

Por medio de las redes sociales de Barbie se dio a conocer que el muñeco que incluye una camiseta con el mensaje "We Are Family", alusiva a la LeBron James Family Foundation, y accesorios como auriculares Beats, gafas de sol y zapatillas Nike, reflejando su estilo característico, estará disponible a partir del lunes 14 de abril en tiendas seleccionadas y en línea.

En cuanto a su respectivo costo, se espera que se encuentre alrededor de los 75 dólares y que parte de las ganancias de esta exclusiva figura se destinen a la LeBron James Family Foundation, la cual se encarga de apoyar programas educativos y comunitarios en Akron, Ohio. A lo cual en 'King' James respondió de manera bastante positiva y, posteriormente, expresó el entusiasmo que sintió al convertirse en un modelo a seguir para los jóvenes.

"De niño, tuve la suerte de tener modelos a seguir que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que se puede lograr con trabajo duro y dedicación. Ahora, como adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las que admirar. Nos entusiasma darle a los fans una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como modelo a seguir, su estatus de ícono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a ser un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial".