Cuarentena en Colombia: cuándo se abrirán las peluquerías en Colombia

¿Cuándo vamos a abrir, cómo vamos a trabajar?, son tanto solo algunas de las preguntas que se hace Arturo Páez, estilista profesional, dueño de un salón de belleza en el barrio Santa Isabel de Bogotá.

Este barrio es conocido por tener un porcentaje importante de los salones de belleza en la capital colombiana (cerca de 18 en dos cuadras) y que hoy, por la emergencia sanitaria, no han vuelto a abrir sus puerta. Los estilistas no saben cuándo ni cómo lo harán.

"No sé cuando nos van a permitir al gremio de la peluquería abrir de nuevo. Llevamos casi dos meses y no hemos pagado arriendo, no hemos podido seguir pagando a los empleados", asegura Arturo, quien sostiene que "vivir del día a día" es la esencia del negocio de la peluquerías.

Le puede interesar: Cuidarse con hambre es muy berraco: comerciante que abrió negocio pese a cuarentena

Arturo llegó ese día a su negocio, pensando en hablar con la dueña del local por los casi dos meses de arriendo que debe y que no tiene cómo pagar.

"Me vine a ver qué puedo arreglar con ella. No sabemos qué va a pasar y no nos dicen nada. El Gobierno no habla casi de nosotros, los peluqueros", indicó.

Arturo dice que ante la incertidumbre, con otros peluqueros, están trabajando en la elaboración de un plan de bioseguridad para la atención de los clientes. Dicho plan quieren proponerlo a los gobiernos Nacional y Distrital.

Lea también: El hambre llevó a vendedores ambulantes a salir a trabajar, pese a cuarentena

"Queremos proponer una serie de recomendaciones para mitigar el contagio del virus. Con capas, tapabocas, protocolos a la entrada de la peluquería, con las distancias requeridas, igual con un número determinado de personas dentro del salón", afirmó.

Esta propuesta, dice, quiere que la conozcan las autoridades. Por lo pronto, Arturo y cientos de miles de peluqueros en el país, esperan anuncios del Gobierno sobre cuándo y cuál será la mejor manera de volver al trabajo.