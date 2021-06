Cuarto cheque de estímulo: qué opciones hay y de cuánto sería en junio

El tercer cheque de estímulo se sigue entregando a las familias estadounidenses con el fin de ayudar económicamente a los millones de ciudadanos afectados por el coronavirus y las medidas que decretadas posteriormente.

Hay que recordar que el pago tercer cheque fue de $1.400 dólares para cada ciudadano y de $2.800 dólares para las parejas. Podrá consultar en la aplicación del IRS, Get My Paymenyt sobre cuándo y cómo podrán reclamar dicho dinero quienes no lo han hecho hasta ahora.

¿Habrá cuarto cheque de estímulo?

Por el momento, se ha venido entregando el tercer cheque de estímulo por parte del gobierno estadounidense. Hasta la fecha repartieron alrededor de $391 mil millones de dólares en total. No obstante, sigue en debate la entrega del cuarto cheque de estímulo, ya que el Congreso no estaría dispuesto por ahora de comenzar el debate sobre su viabilidad.

De momento, el presidente Joe Biden no ha hecho ningún pronunciamiento oficial, por lo cual, habrá que esperar la decisión la evolución de la situación económica del país para saber si dicha opción es viable a corto plazo.

Vale recordar que en caso de ser aprobado, el cuarto cheque podría ser de un valor similar al tercero, teniendo en cuenta que el primero fue de $1.200 dólares y el segundo de $600 dólares.