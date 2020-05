Daniela Cortés sobre Villa: "El año pasado perdí un embarazo por sus golpes"

La situación de Sebastián Villa en Argentina es cada vez más complicada y las últimas declaraciones de su expareja la hacen aún más difícil. La expareja del futbolista, Daniela Cortés, dialogó con el canal 'Crónica TV', que hizo público una parte de su testimonio, en el que la mujer afirma haber perdido un bebé a causa de los golpes propinados por Villa, hechos que se habrían presentado entre abril y mayo de 2019.

Lea también: Temor en el Real Madrid por la ‘jugada’ que estaría alistando James

"En mayo del año pasado sucedió. Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia", arrancó comentando la joven de 23 años al medio argentino.

Continuando con la narración de ese complicado momento y con lo que había sucedido, Cortés manifestó: "Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado".

Después de esto, afirmó: "Es una persona bipolar. Por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta. Pues es un 'caijta de sorpresas'. Un día una cosa y otro otra. Lo perdoné demasiadas veces. Sí, con la promesa de que iba a cambiar uno, como mujer, siempre cree que va a cambiar, viene con sus promesas, con sus palabras decorosas. Siempre me dijo iba a cambiar". Le puede interesar: Tatiana Calderón contó cómo se entrena y espera volver rápido a las pistas