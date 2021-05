De Falcao a Nairo Quintana: los deportistas no son ajenos al momento actual de Colombia

Colombia vive días de tensión por cuenta de los hechos de violencia que se han presentando en gran parte del territorio nacional y que han dejado un gran número de personas muertas y heridas en seis días de marchas y manifestaciones.

Ante ello, varios deportistas han hecho una serie de publicaciones utilizando sus redes sociales para hacer un llamado al pueblo colombiano y rechazar los actos de violencia que se han presentando.

Uno de ellos fue el futbolista y capitán de la selección Colombia, Radamel Falcao García, quien hizo un llamado para que cese la violencia y se respeten los derechos humanos en medio de las marchas pacíficas que se han adelantado en el territorio nacional.

Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. pic.twitter.com/IuFe7g9Hif

“Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias”, escribió el futbolista.

Otros futbolistas también se hicieron sentir en sus redes sociales pidiendo que no haya más muertos y familias afectadas por los hechos que se han presentado en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Pereira, entre otras. Entre ellos están Yerry Mina, Juan Fernando Quintero, Duván Zapata, Santiago Arias, Jeisson Murillo, por ejemplo.

💔🇨🇴💔 @ONU_es @ONUHumanRights no más muertes, no mas violencia, no más sangre!! 🆘🆘 #SOSColombia pic.twitter.com/lKJtSWBI6h